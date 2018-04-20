В Минобороны рассказали о темпах приемки военной продукции в 2018 году

В Министерстве обороны России прошел Единый день приемки военной продукции. Глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу объявил результаты работ по приемке за январь – март 2018 года, сообщает газета «Красная звезда».

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения (проект 23040), десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения», – сообщил Шойгу.

Как отметил замминистра обороны Юрий Борисов, в первом квартале 2018 года для ВКС РФ были приняты на предприятиях 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, а также три радиолокационные станции и более четырех тысяч авиабомб.

Отмечается, что уже сегодня по ряду позиций гособоронзаказа годовой план поставок техники выполнен на 44%.