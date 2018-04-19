В театре Российской армии прошел концерт, посвященный 75-летию основания СМЕРШ

Сегодня исполняется 75 лет с момента создания легендарной военной контрразведки СМЕРШ. В память о борцах со шпионами и диверсантами в Центральном академическом театре Российской армии прошел торжественный концерт.

Легендарное подразделение СМЕРШ было создано Совнаркомом СССР для борьбы с иностранными агентами на территории Советского Союза. Название стало сокращением от лозунга «Смерть шпионам!».

Во время Великой Отечественной войны СМЕРШ зарекомендовала себя, как самая эффективная спецслужба, наводившая ужас на пособников фашизма и предателей. За время ВОВ, котрразведчики обезвредили более 30 тысяч шпионов, более 6 тысяч террористов и 3,5 тысячи диверсантов.