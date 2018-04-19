Пилоты морской авиации ВМФ РФ уничтожили 1250 целей боевиков

По словам главкома Военно-Морским Флотом Владимира Королева пилоты ВМФ России в ходе операции в Сирии уничтожили 1 250 целей боевиков.

«Морские летчики произвели более 400 боевых вылетов с поражением более 1 250 целей незаконных вооруженных формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море», - сказал Королев.

Он также подчеркнул, что ВМФ России, действуя по национальному плану в Аденском заливе и в районах Африканского Рога, успешно борется с морским пиратством.