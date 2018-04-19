Кадры репетиции салютных дивизионов ко Дню Победы

Каждый день начиная с марта по два часа учащиеся отрабатывают элементы на плацу. Сначала одиночная подготовка, затем в составе всего подразделения.

К участию в главном строевом смотре допускаются только отличники.

Сегодня также прошла тренировка в салютном дивизионе. В День Победы столица услышит десять тысяч салютных залпов.

«В вечернее время артиллерийская батарея будет расположена на холме на Поклонной горе, где будет давать 30 залпов», - рассказал Вячеслав Парадников, командир 449-го отдельного салютного дивизиона Западного военного округа.

До грандиозного праздника остается уже меньше трех недель.