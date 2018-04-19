Начальник Генштаба ВС РФ встретился с главкомом объединенных сил НАТО
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку (Азербайджанская Республика).
Фото: Максим Блинов/РИА новости
В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов, говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подтверждена готовность к продолжению диалога в данном формате для обмена мнениями по проблематике, представляющей взаимный интерес
Встреча прошла в Баку, куда начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом.
Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.