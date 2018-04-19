Дмитрий Труненков рассказал, как достигать жизненных высот
В очередном ролике проекта «Trueненков» лидер «Юнармии» показал прыжки на возвышение.
Фото: dmitry.justtrue / Instagram
Чем сложнее жизненная цель, тем тяжелее ее добиться, рассказал руководитель движения «Юнармия» Дмитрий Труненков в Instagram. И поэтому он практикует прыжки на тумбы.
«Мое любимое упражнение - запрыгивание на возвышение. Когда ты стремишься к какой-то вершине, ты стараешься ее покорить. Сегодня у нас небольшая задача - преодолеть тумбу высотой чуть больше метра», - сказал он.
И добавил, что через два месяца попробует запрыгнуть на высоту 1,40 метра.
«Все зависит от вашей координации. Самое важное - это взрывная сила, дурная, природная», - пояснил спортсмен.
По его словам, главное в жизни - ничего не бояться, ставить перед собой самые амбициозные цели, и тогда все может получиться.