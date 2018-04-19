Дмитрий Труненков рассказал, как достигать жизненных высот

Чем сложнее жизненная цель, тем тяжелее ее добиться, рассказал руководитель движения «Юнармия» Дмитрий Труненков в Instagram. И поэтому он практикует прыжки на тумбы.

«Мое любимое упражнение - запрыгивание на возвышение. Когда ты стремишься к какой-то вершине, ты стараешься ее покорить. Сегодня у нас небольшая задача - преодолеть тумбу высотой чуть больше метра», - сказал он.

И добавил, что через два месяца попробует запрыгнуть на высоту 1,40 метра.

«Все зависит от вашей координации. Самое важное - это взрывная сила, дурная, природная», - пояснил спортсмен.

По его словам, главное в жизни - ничего не бояться, ставить перед собой самые амбициозные цели, и тогда все может получиться.