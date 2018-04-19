Глава Генштаба ВС РФ планирует обсудить ситуацию в Сирии с главкомом ОВС НАТО
Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов планирует обсудить на встрече с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Встреча планируется в Баку, куда начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом.
«Стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, а также ситуацию в Сирии», - сказали в российском военном ведомстве.
Также там сообщили, что во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.