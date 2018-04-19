Глава Генштаба ВС РФ планирует обсудить ситуацию в Сирии с главкомом ОВС НАТО

Встреча планируется в Баку, куда начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом.

«Стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, а также ситуацию в Сирии», - сказали в российском военном ведомстве.

Также там сообщили, что во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.