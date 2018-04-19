Пилоты перехватчиков МиГ-31 отразили «воздушный удар» в Арктике

Экипажи перехватчиков отработали поиск противника, захват и сопровождение целей как днем, так и ночью.

Запуски воздушных мишеней осуществлялись вблизи границ воздушного пространства России с самолетов Су-24, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения.

В качестве воздушных мишеней служили авиабомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Летчики отработали взлет по команде «воздух», самостоятельный поиск условных нарушителей воздушной границы и пуск ракет по целям.

При выполнении летно-тактических заданий экипажи оттачивали свое мастерство в выполнении фигур сложного и высшего пилотажа.