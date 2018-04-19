Морской бой с кораблями «противника»: впечатляющие кадры учений Каспийской флотилии

Более 20 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии провели зачетное тактическое учение в Каспийском море, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В маневрах, которые продлились пять суток, приняли участие более тысячи военнослужащих, в том числе экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала».

Также в учениях были задействованы тральные корабли, артиллерийские катера, суда обеспечения и четыре самолета из состава авиации ЮВО.

Экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования, после чего моряками была организована оборона при стоянке на незащищенном рейде.

«В ходе второго этапа экипажами были отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника», - добавил Астафьев.

Были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по морской, береговой и воздушной целям. При этом против экипажей были применены средства радиоэлектронной борьбы, однако морякам выполнить задание это не помешало.

В тоже время тральные группы отрабатывали противоминные задачи, а суда обеспечения доставляли материальные средства на корабли, участвующие в учениях, добавили в пресс-службе.