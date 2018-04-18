В храме Святого Праведного Феодора Ушакова отслужили заупокойную по погибшим сотрудникам госбезопасности

В Москве вспомнили погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов госбезопасности.

Службы в православных храмах прошли накануне 75-летия Главного управления контрразведки «СМЕРШ». В них приняли участие действующие офицеры и ветераны спецслужб.

Во время молебна в недавно построенном в честь павших сотрудников ФСБ храме Святого Праведного Воина Феодора Ушакова отслужили заупокойную.

«Почему именно в этом храме? Дело в том, что Ушаков является святым праведным воином, святым для всех воинов России. И этот храм на сегодняшний день становится домовым храмом для сотрудников Федеральной службы безопасности и членов их семей», - пояснил капитан 1 ранга, ветеран военной контрразведки Сергей Макаров.

Только на фронтах Великой Отечественной войны погибли 60 тысяч сотрудников госбезопасности.

Для участия в памятных мероприятиях в Москву прибыли делегации ветеранов спецслужб из Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары и других российских регионов.