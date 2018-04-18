Российские военные получат более шести тысяч квартир

Минобороны РФ в 2018 году введет в эксплуатацию более шести тысяч квартир, сообщил замглавы военного ведомства Тимур Иванов на едином дне военной приемки.

«В текущем году по всей территории страны предусмотрено введение в эксплуатацию 76 объектов жилищной инфраструктуры, что позволит передать под заселение более шести тысяч квартир и более 1 100 мест в общежитиях», - сказал он.

Напомним, накануне в Москве завершилось строительство более тысячи квартир в крупнейшем микрорайоне для военнослужащих.

По словам Иванова, продолжается наращивание темпов возведения объектов Каспийской флотилии, до конца года будет реконструирован крымский аэродром Бельбек.

«К 1 сентября будет завершено строительство объектов Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища, 104 здания и сооружения семи высших военных учебных заведений и девяти учебных заведений довузовского образования», - добавил Иванов.

Ранее на едином дне военной приемки Сергей Шойгу рассказал, на чем будет сделан основной упор при создании армейской инфраструктуры.