Всевидящее око армии: БПЛА «Форпост» заступил на дежурство в небе над Калининградом

На дежурство в калиниградском небе заступил «Форпост». С высоты в несколько километров этот воздушный разведчик может распознать лицо человека и заметить даже зажженную сигарету. При этом для противника дрон так и останется невидимкой.

Беспилотник, или дрон, - это понятие вошло в обиход совсем недавно, но в российских вооруженных силах такие летательные аппараты уже заняли свое место. Наземная станция управления - это, по сути, кабина экипажа: с одной стороны находится пилот, с другой – штурман, он же оператор наблюдения. Вся информация с беспилотника фиксируется и обрабатывается здесь же.

Боевой радиус действия беспилотного летательного аппарата «Форпост» составляет 250 километров. Максимальная высота полета - 7 000 метров. Управление ручное и полуавтоматическое.

«В данный момент аппарат у нас выполняет режим облета - стоит в круге. То есть в этом режиме используется полуавтомат. То есть мы можем вмешиваться в управление скорости, высоты», - рассказал пилот БПЛА «Форпост» Сергей.

Имена и лица операторы дронов не афишируют. Неизвестно, где им придется оказаться завтра и какие задачи выполнять.

С помощью беспилотника «Форпост» можно проводить разведку местности, наблюдение, выдачу целеуказаний, а в перспективе и наносить удары.

«При хороших условиях на оптимальной высоте можно обнаружить вплоть до животных - кошки, собаки. Человека можно обнаружить с высоты 3 000 метров с расстояния до пяти километров», - заявил оператор наблюдения БПЛА «Форпост» Владислав.

Дрон при этом не видно и не слышно, а вот во всех деталях боевой корабль можно рассмотреть с расстояния 25 километров. Спрятаться не получится даже ночью.