Неуловимые «летающие танки»: шесть новейших штурмовиков получили летчики на Кубани

Минобороны показало полеты новейших глубокомодернизированных Су-25СМ3, шесть из которых накануне пополнили состав штурмовой авиации Южного военного округа.

«Самолеты прибыли в одну из авиационных частей четвертой армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани, преодолев более 800 км», - сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Усовершенствованный Су-25СМ3 с помощью модернизированной системы наведения может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков.

Для этого пилоту самолета нужны только точные координаты объекта, объяснили в пресс-службе.

К настоящему времени представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.