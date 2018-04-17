Trueненков: «Юнармия» поделилась в соцсетях спортивным лайфхаком

На официальной странице Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Instagram появилась эксклюзивная рубрика с главой организации Дмитрием Труненковым, в которой он будет рассказывать о секретах спортивной подготовки.

«Мы находимся в легкоатлетическом манеже Центрального спортивного клуба армии и сегодня пробежим несколько кругов», - поприветствовал Дмитрий юнармейцев.

И далее посоветовал им разминаться перед каждой тренировкой.

«Если не размяться, то может возникнуть риск огромных травм, растяжений и разрывов. Поэтому приступать к тренировке нужно всегда горячим», - подчеркнул олимпийский чемпион.

Кроме этого, «Юнармия» выложила в свой Instagram видео о нормативах и правилах комплекса ГТО. В первом ролике рассказывается о беге на короткие дистанции.