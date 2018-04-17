«Илья Муромец» против льда: новейший ледокол приступил к испытаниям в Баренцевом море

Новейший дизель-электрический ледокол Северного флота «Илья Муромец» приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

На ледовые испытания «Илья Муромец» вышел 12 апреля, а в минувшие выходные подошел к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений.

«Толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 сантиметров. Сплоченность его составляет 9-10 баллов. Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола», - отметили в пресс-службе.

Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего ледокол вернется в Мурманск.

«Применение ледокола «Илья Муромец» значительно расширяет собственные возможности материально-технического обеспечения Северного флота при выполнении поставленных задач в Арктике», - добавил Серга.

Он также подчеркнул, что первое участие новейшего ледокола в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году.

Ледокол «Илья Муромец» прибыл на Северный флот 2 января 2018 года. Судно было построено на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге за два года.

При длине 85 метров и ширине около 20 метров ледокол имеет водоизмещение около 6000 тонн. Он обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, имеет вертолетную площадку, оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн и буксировочным устройством.

Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.