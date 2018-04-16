Спецназ с беспилотниками обеспечил подлодке «Юрий Долгорукий» безопасный выход в море

На главной базе подводных сил Северного флота Гаджиево прошло зачетное тактическое учение по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне при обеспечении выхода подводного ракетного крейсера стратегического назначения из пункта постоянного базирования, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1-го ранга Вадим Серга.

«В учении был задействован экипаж ракетного подводного крейсера "Юрий Долгорукий". Его выход с базы обеспечивали военнослужащие отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, выполнявшие задачи на двух противодиверсионных катерах проекта "Грачонок" и быстроходных лодках», - сообщил он.

По его словам, во время учения были проведены стрельбы по береговым и надводным целям из крупнокалиберных пулеметов, выполнено практическое гранатометание, отработана тактика поиска и уничтожения подводных диверсантов.

«Активно применялись беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении отрядов по борьбе с ПДСС», - уточнил Серга.

При выполнении задач противовоздушной обороны боевые расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» отработали захват и уничтожение условных воздушных целей.