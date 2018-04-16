В Свердловскую область доставили уникальный паровоз

В Музее военной техники Верхней Пышмы появился 85-тонный экспонат - паровоз серии «Эр». Он «возглавит» состав, на котором будут размещены железнодорожные артиллерийские установки.

Паровозов этой серии сейчас практически не сохранилось. Выпускаемые в 30-40-х годах прошлого века локомотивы, выработавшие свой ресурс, после нескольких капитальных ремонтов просто утилизировались.

Теперь найти «Эр» можно разве только на постаментах. В годы войны они сыграли важнейшую роль при обороне Ленинграда. 85-тонные локомотивы отличались повышенными мощностью и коэффициентом полезного действия.

Новый экспонат ранее работал на Южно-Уральской железной дороге и до 2017 года находился на хранении на территории Орского локомотивного депо в Оренбургской области. В Верхнюю Пышму его доставили «холодным ходом»: после экспертизы и подготовки колесных пар «Эр» прицепили к электровозу, который и доставил его в цех ремонта и реставрации военной техники завода «Уралэлектромедь».

Здесь его очистили от ржавчины, заменили сгнившие или утерянные детали на новые, загрунтовали и подготовили к покраске, которая пройдет, когда на Урале установится постоянная плюсовая температура.

Как отмечают сотрудники Музея военной техники, паровоз серии «Эр» является модернизированной модификацией паровоза «Эм». Проект разработан в 1933 году в НИИ реконструкции тяги.

От предшествующей модели отличался удлиненной топкой, что обеспечивало равномерное распределение сцепного веса по осям. Наименование «Эр» означало «реконструированный».

Всего в 1934-1936 годах было построено около 300 паровозов этой серии. Еще 22 было выпущено в 1943-1944 годах на Коломенском паровозостроительном заводе. В 1946 году производство модификации паровозов «Эр» было развернуто на предприятиях Румынии, Венгрии, Чехословакии и Польши.

Надо отметить, что железнодорожная экспозиция открылась в Музее военной техники Верхней Пышмы 9 мая 2015 года. Она была воссоздана по фотографии железнодорожной станции города Ревда Свердловской области.

На пяти путях расположены основные типы эшелонов того времени во главе с подлинными паровозами и подвижным составом 40-х годов XX века: санитарные и пассажирские вагоны, «теплушки», 4-осные и 2-осные платформы, бронеавтомобили на железнодорожном ходу, вагон-цистерна, зенитные платформы и даже настоящий бронепоезд.