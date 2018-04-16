Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Командующий войсками ЗВО происпектировал военно-патриотический комплекс в Кронштадте

Кирилл Яблочкин
14:10 16.04.2018
Командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в Кронштадт проинспектировал ход строительства военно-патриотического комплекса на территории объекта культурного наследия мортирной береговой батареи «Демидов».

В настоящее время завершено строительство сектора фронтового быта, где оборудовано более 20 объектов, в том числе штабная землянка, столовая с кухней, баня, места для отдыха и сна, медицинская часть, школа диверсантов, типография, смотровые вышки, конюшня, а также городок подготовки подрывников.

В кратчайший срок был воссоздан участок исторического железнодорожного полотна общей длинной 600 метров с выставкой образцов узкоколейной и ширококолейной железнодорожной техники.

Обуховским заводом изготовлены три полномасштабных макета пушек системы Канэ с установкой на штатных местах в орудийных двориках на батарее.

Проведена реставрация караульного дома постройки начала XX века. Оборудован военно-исторический музейный комплекс, посвященный истории развития  фортификационных сооружений и крепостной артиллерии XVIII-XIX веков, военных событий обороны Санкт-Петербурга - Петрограда - Ленинграда.

Также создан сектор противовоздушной обороны, береговой артиллерии и военно-спортивных игр с конно-спортивным комплексом, стрелковым и арбалетным тиром «Юнармии».

Кроме того, отреставрирован киот для полковой иконы. Настоятелем Кронштадтского Никольского Морского собора архимандритом Алексием организованы работы по написанию образа Святого апостола Андрея Первозванного.

К уже открытым экспозиционным площадкам обеспечен свободный доступ на безвозмездной основе для учащихся образовательных учреждений.

Полное завершение объекта планируется к концу июля 2018 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Китай назвал удар США и их союзников по Сирии безответственным
Дата16.04.2018, 13:10
Китай назвал удар США и их союзников по Сирии безответственным
Кадры дозаправки перехватчиков МиГ-31 по пути в Арктику
Дата16.04.2018, 13:49
Кадры дозаправки перехватчиков МиГ-31 по пути в Арктику
СМИ сообщили о намерении FIFA запретить аренду игроков в футболе
Дата16.04.2018, 15:05
СМИ сообщили о намерении FIFA запретить аренду игроков в футболе
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Огненная ботаника: на что способна самоходная пушка «Гиацинт»
Дата16.04.2018, 13:09
Огненная ботаника: на что способна самоходная пушка «Гиацинт»
Тайна пикирующего бомбардировщика: в Новгородской области найден самолет Пе-2 времен Войны
Дата16.04.2018, 08:54
Тайна пикирующего бомбардировщика: в Новгородской области найден самолет Пе-2 времен Войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
14:29 В стране и мире
Видео
В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с обходом блокировки Telegram
14:09 В стране и мире
В поисках доказательств: бесстрашная журналист CNN обнюхала «жертв химатаки» в Думе
12:33 В стране и мире
Видео
Новый терминал аэропорта Симферополя принял первый самолет
12:28 В стране и мире
Видео
МИД РФ заявил о скорейшем принятии ответных санкций в отношении США
08:50 В стране и мире
статья
Все вышло из-под контроля: на Украине появилась новая зона риска
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
СМИ: Анджелину Джоли тайно госпитализировали
СМИ: Анджелину Джоли тайно госпитализировали
Потерянную столицу Атлантиды нашли на картах Google Earth Видео
Потерянную столицу Атлантиды нашли на картах Google Earth
Ученые назвали шесть вещей, которые повышают артериальное давление
Ученые назвали шесть вещей, которые повышают артериальное давление
Май побьет температурный рекорд прошлого года
Май побьет температурный рекорд прошлого года
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.