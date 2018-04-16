Командующий войсками ЗВО происпектировал военно-патриотический комплекс в Кронштадте

В настоящее время завершено строительство сектора фронтового быта, где оборудовано более 20 объектов, в том числе штабная землянка, столовая с кухней, баня, места для отдыха и сна, медицинская часть, школа диверсантов, типография, смотровые вышки, конюшня, а также городок подготовки подрывников.

В кратчайший срок был воссоздан участок исторического железнодорожного полотна общей длинной 600 метров с выставкой образцов узкоколейной и ширококолейной железнодорожной техники.

Обуховским заводом изготовлены три полномасштабных макета пушек системы Канэ с установкой на штатных местах в орудийных двориках на батарее.

Проведена реставрация караульного дома постройки начала XX века. Оборудован военно-исторический музейный комплекс, посвященный истории развития фортификационных сооружений и крепостной артиллерии XVIII-XIX веков, военных событий обороны Санкт-Петербурга - Петрограда - Ленинграда.

Также создан сектор противовоздушной обороны, береговой артиллерии и военно-спортивных игр с конно-спортивным комплексом, стрелковым и арбалетным тиром «Юнармии».

Кроме того, отреставрирован киот для полковой иконы. Настоятелем Кронштадтского Никольского Морского собора архимандритом Алексием организованы работы по написанию образа Святого апостола Андрея Первозванного.

К уже открытым экспозиционным площадкам обеспечен свободный доступ на безвозмездной основе для учащихся образовательных учреждений.

Полное завершение объекта планируется к концу июля 2018 года.