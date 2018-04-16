Невидимый «Раптор»: чем уникален самый скоростной катер ВМФ РФ

От перехвата нарушителей до поддержки спецназа

Патрульные или, как их еще называют, десантно-штурмовые катера типа «Раптор» предназначены для действий в 100-мильной прибрежной зоне действия. Еженедельник «Звезда» составил список задач, которые выполняют «Хищники»:

несут дежурство (патрулирование) в назначенных районах;

выполняют перехват и задержание маломерных надводных целей (нарушителей);

перевозят досмотровые группы, подразделения морского десанта или спецназа численностью до 22 человек с личным оружием, оборудованием и боезапасом, обеспечивая при этом максимально возможную быстроту при высадке и посадке;

обеспечивают действия подразделений спецназначения и морской пехоты в прибрежных районах, а также оказывают содействие силам Пограничной службы ФСБ России при решении задач охраны Государственной границы;

принимают участие в обороне пунктов базирования, кораблей, судов, различных морских платформ и сооружений от атак малоразмерных надводных, воздушных и наземных целей, а также подавляют наземные огневые точки в интересах групп спецназа или десанта;

выполняют поисково-спасательные мероприятия в районах патрулирования.

«Хищник» с элементами «невидимки»

Корпус «Раптора» выполнен из алюминиевого сплава, причем в носовой его части устроена аппарель для высадки десанта. За аппарелью расположены проход в десантное отделение и рубка катера. В десантном отделении могут быть размещены десантная или досмотровая группа, контртеррористическое подразделение, водолазы и спасатели, медперсонал с оружием и снаряжением. Посадка десантной группы на катер обычно выполняется через задний люк десантного отсека. Таким же образом они могут и покидать десантное отделение. В передаче цикла «Военная приемка» командир одного из катеров типа «Раптор» Максим Панин, в частности, отметил, что водо- и газонепроницаемая дверь десантного отсека позволяет не пропускать воду в другие помещения.

Катер типа «Раптор» имеет полное водоизмещение - 23 т, наибольшую длину - 16,9 м, наибольшую ширину - 4,1 м, его фиксированная высота составляет около 3,5 м, а его максимальная осадка не превышает 0,9 м. Штатный экипаж катера - всего 2 человека. Силовая установка «Раптера» уникальна. Она включает два дизеля мощностью по 1.100 л.с. и два водомета, которые способны эффективно работать даже в случае неполного заполнения канала водой. Это позволяет катеру выполнять сложные маневры с большим креном. «Раптор» может развивать максимальную скорость хода до 48-50 узлов и совершать на экономичном ходу плавание на дальность до 300 миль

По заявлению разработчиков, катер способен выполнять задачи при волнении до 5 баллов. На скорости 28 узлов - при высоте волны 2,5 м, на 20 узлах - при высоте волны в 4,5 м. На сегодняшний день «Рапторы» - самые скоростные боевые катера, которыми располагает российский Военно-морской флот. С ними не способен тягаться ни один более крупный корабль - ни наш, ни вражеский. «Хищник» способен догнать любого противника.

Водоплавающий «танк»

Одна из изюминок «Раптора» - мощная система бронирования, разработанная специально для него. Помещение специального персонала (десанта) и рулевая рубка бронированы по классу защиты «5» и «5А», а иллюминаторы изготовлены из пулестойкого бронестекла толщиной 39 мм.

Не менее внушителен и состав вооружения «Хищника». Прежде всего это уникальный по боевым возможностям отечественный универсальный боевой гиростабилизированный автоматизированный дистанционно-управляемый модуль «Управа-КОРД» разработки санкт-петербургского НПО «Карат» и ковровского Завода им. В.А. Дегтярева. В составе модуля: 14,5-мм крупнокалиберный пулемет КПВТ или 12,7-мм пулемет «КОРД», а также два 7,62-мм пулемета 6П41 «Печенег», которые размещаются на вертлюжных установках побортно в кормовой части катера. С таким вооружением «Раптор» действительно способен управиться с любым нарушителем и даже подавить хорошо защищенную огневую точку. «Управа-КОРД» любую цель превратит в решето.

Боевой модуль «Управа-КОРД» устанавливается за рулевой рубкой катера и получает целеуказания по каналам собственного гиростабилизированного оптико-электронного модуля (ГОЭМ), в состав которого входят:

тепловизионный канал;

телевизионный канал (широкопольный, цветной, с изменяемым фокусным расстоянием);

лазерный подсветчик цели.

Причем наружные окна ГОЭМ очищаются от грязи в автоматическом режиме, что обеспечивает уверенное обнаружение цели на дальности до 3.000 м и возможность ведения прицельного огня на дальности до 2.000 м. Система управления огнем боевого модуля «Управа-КОРД» обеспечивает поиск и обнаружение целей, в том числе на фоне помех, выработку данных целеуказания по ним, после чего по команде открывает огонь.

Вначале выполняется пристрелочная очередь, после чего система управления сама корректирует огонь до полного поражения цели. В то же время в системе управления огнем предусмотрен и предупредительный режим - для производства предупредительного огня по судну-нарушителю. После выбора необходимого режима система управления огнем самостоятельно вычисляет точку на безопасной дистанции от цели и дает предупредительную очередь. Кто не понял и проигнорировал предупредительный огонь - получает огонь на поражение. При необходимости «Раптор» может быть вооружен и модулем с автоматическим гранатометом, что превращает его в полноценную водоплавающую мини-«Катюшу».

Особо отметим, что экипажи быстроходных патрульных катеров типа «Раптор» в обязательном порядке проходят комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и на заводе-изготовителе.

Не только поразить, но и спасти

Впрочем, «Раптор» может не только уничтожать силы и средства противника и высаживать десант, но и выполнять спасательные операции. Правда, это будет делать уже не патрульный или десантно-штурмовой катер, а его специализированный медицинский, оснащенный особой системой жизнеобеспечения, вариант. Главная задача такого «Хищника» - скоростная перевозка двух пострадавших в сопровождении медперсонала, а также спасение людей в районе несения дежурства на расстояние до 100 миль.

Но есть у «Раптера» и официальные функции. Предназначение подвида такого «Хищника» - транспортное обслуживание представителей военного командования. Именно такой «Раптор» день и ночь дежурит у причального комплекса-дебаркадера Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной Москвы-реки.