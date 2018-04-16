В Амурской области условный агрессор попал под свинцовый «Град»: видео

В Восточном военном округе проходят масштабные учения. В них задействованы тысяча военнослужащих и 200 единиц техники.

Первыми в учебных боях отметились танкисты на модернизированных Т-72Б3. Следом тренировочные стрельбы провели реактивная артиллерия, обеспечив условному агрессору свинцовый «Град», и гаубицы «Акация».

Экипажи установок «Шилка» защитили группировку от атак с воздуха: четыре пушки каждой машины эффектно вспороли небо.

Мотострелки и минометчики отразили атаку крупных сил «противника» с использованием современного опыта, в том числе сирийского.