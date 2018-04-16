Под Новороссийском выберут лучший десантный взвод

В Краснодарском крае в течение десяти дней свои профессиональные навыки на полигоне Раевский будут демонстрировать военнослужащие 17 парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов Воздушно-десантных войск, признанных лучшими в своих соединениях по результатам отборочных состязаний.

Для участия в конкурсе «Десантный взвод» прибыли команды соединений, дислоцированных в Ульяновске, Пскове, Рязани, Иваново, Омске, Туле, Улан-Удэ и Уссурийске. В состав каждой сборной команды вошли 22 участника.

Всего в конкурсе задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.

Основная часть войскового состязания будет проводится в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью десять километров; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей); марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.

Проведут и подэтапы, которые охарактеризуют качества каждого военнослужащего, а также его индивидуальные навыки и умения.

Войсковое состязание по полевой выучке «Десантный взвод» будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.