«Аллигаторы» на «ночной охоте»: в Хабаровском крае прошли учения экипажей Ка-52

На Дальнем Востоке экипажи Ка-52 провели учения по ведению разведки в темное время суток. Грозные машины почти бесшумно поднялись в небо и вылетели в указанный район, где по легенде в непроглядной тьме скрывалась колонна боевиков.

Летчики прекрасно видят в темноте с помощью специальных очков ночного видения. Координаты, численность и направление движения «боевиков» экипажи боевых машин тут же передали в штаб.

Ночью против всевидящего «Аллигатора» у противника нет никаких шансов. При свете дня, впрочем, тоже.

В начале апреля были опубликованы кадры боевых стрельб в рамках учений Ка-52, экипажи которых должны были найти и уничтожить «вражеские» системы радиоэлектронной борьбы.