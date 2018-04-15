Т-72 уничтожили условного противника под Хабаровском

В Хабаровском крае танкисты Восточного Военного округа сдают экзамены по боевой подготовке.

Т-72 стреляют как с места, так и в движении. До мишеней, имитирующих танки условного противника расстояние более полутора километров. Цели, которые находятся ближе, уничтожают из танкового пулемета Калашникова.

Для усложнения задачи мишени на полигоне появляются лишь на короткое время. От наводчиков-операторов требуется мгновенная реакция и точность при стрельбе.