В Минобороны показали карты нанесения ударов США по Сирии

14 апреля в период с 3.42 до 5.10 (московского времени) по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар.

Как рассказал начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании.

Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано.

По словам генерал-майора, задействовались самолеты военно-воздушных сил США В-1B,

«F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на объекты ударов над сирийской территорией в районе Эт-Танф, незаконно удерживаемом США. Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно- исследовательских объектов», - заявил Сергей Рудской.

Согласно предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности.

Начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ отметил, что по имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух- земля».

Самолетами «Торнадо» британских ВВС, выпущено восемь ракет «Scalp EG».

«Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами», - заявил представитель Вооруженных сил РФ.

Рудской подчеркнул, что за последние полтора года Россия полностью восстановила систем противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать.

Он также отметил, что «несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300». По словам генерал-майора, «с учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса - и не только в отношении Сирии, но и других государств».

Целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем.

«По аэродрому Дювали в ударе участвовало четыре ракеты - все сбиты. По аэродрому Думеир - 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэи - 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат - 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали. Из 9 ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, 5 сбито. Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается. 30 ракет участвовало в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них 7 ракет сбито. Эти объекты, якобы имевшие отношение к так называемой «военной химической программе» Дамаска, частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было», - сказал Рудской.

Генерал-майор также подчеркнул, что ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Российские противовоздушные комплексы не применялись.