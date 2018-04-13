Кадры подготовки развода конных караулов на Соборной площади

Церемониальный развод конных и пеших караулов появился еще в петровские времена, но какие элементы выполнялись тогда, неизвестно. Современные рисунок и композиция разработаны в президентском полку.

«В церемониале участвуют лошади только серой масти, вороные или гнедые. Рост 165 сантиметров, возраст – не моложе шести лет. Их приучают не бояться громких звуков – выстрелов и яркого света, например, вспышек фотокамер. Чтобы на Соборной площади ничто не отвлекало скакунов от торжественного смотра», - рассказал Сергей Иваненко, командир кавалеристского эскадрона.

К этому торжественному выходу кавалеристы готовились всю зиму. Тренировки проходили в Подмосковье. Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 14 апреля.