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В Подмосковье стартовала вторая смена форума для юных патриотов

Александр Пешков
18:07 13.04.2018
В Подмосковье стартовал образовательный форум для участников всех военно-патриотических организаций Московской области.
В Подмосковье стартовала вторая смена форума для юных патриотов
Фото: facebook. com / youngarmiya

В пятницу стартовала вторая смена форума, которая продлится до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Цель образовательного форума – интеллектуальное, физическое и нравственное развитие наиболее активной молодежи Подмосковья. Форум разбит на 4 локации в разных сторонах Подмосковья (в Пущине, Сергиево-Посадском, Одинцовском районах, Коломне), чтобы юным патриотам со всей Московской области было удобнее добираться до места его проведения», – рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Программа форума составлена так, чтобы участники мероприятия приобретали необходимые навыки в различных дисциплинах в интерактивной форме.

Они будут сдавать нормативы по строевой подготовке, прохождению полосы препятствий, картографии, разбору/сбору автомата и медицинской помощи.

Участники форума, успешно сдавшие нормативы, получают отличительные нашивки, а лучшие из них – нашивки с золотой окантовкой.

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