В Минобороны России назвали цель провокации в Думе

В Минобороны России назвали цель провокации в сирийском городе Думе. По данным ведомства, целью является спровоцировать США на нанесение ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, участники съемки сфабрикованного видеоролика в Думе имеют медицинское образование, а сам ролик был снят в больнице этого города.

«Минобороны удалосьнайти непосредственных участников съемки видеоролика с "последствиями" химатаки в Думе и опросить их», - сообщил Конашенков.

По словам Конашенкова, на представителей «Белых касок» оказывалось мощное давление из Лондона для осуществления готовившейся провокации.