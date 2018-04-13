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Исполняется 75 лет со дня образования советской военной контрразведки

Константин Федоров
16:01 13.04.2018
19 апреля 1943 года была создана легендарная спецслужба - Главное управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР.
Исполняется 75 лет со дня образования советской военной контрразведки
Фото: Сергей Пятаков / РИА новости

«Смерш» - это слово знакомо даже человеку, далекому от истории спецслужб. Оно наводило ужас на немецких шпионов и диверсантов, фашистских пособников и предателей. И вызывало уважение у фронтовиков - бойцов и командиров Красной Армии, плечом к плечу с которыми армейские чекисты добывали Победу.

«Смерш» был создан на одном из самых трудных этапов Великой Отечественной войны, после доставшейся ценой тяжелых потерь победы в Сталинградской битве.

Органы «Смерш» вместе с армией и флотом стали единым организмом, способным с одинаковой эффективностью наносить силам противника мощные удары и защищать советские войска от подрывной деятельности немецкой разведки.

Сотрудники «Смерш» обеспечили надежную защиту военных секретов и скрытность подготовки операций советских войск. Благодаря их работе ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника.

Контрразведчики выявили и обезвредили свыше 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов, 6 тысяч террористов. Передали в немецкие разведцентры большой объем стратегической дезинформации.

Во время 180 радиоигр арестовали более 400 сотрудников и агентов германской разведки, захватили тонны взрывчатки, большое количество шпионского снаряжения и оружия, уничтожили при высадке парашютистов десятки вражеских самолетов.

Сотрудники «Смерш» не позволили уйти от возмездия нацистским преступникам, ответственным за многочисленные злодеяния на захваченных территориях, сотрудникам спецслужб и карательных органов Германии, изменникам Родине, палачам и пособникам фашистов.

«Смерш» приблизил наступление Победы в Великой Отечественной войне, сберег жизнь многим тысячам бойцов и командиров. Свыше шести тысяч сотрудников «Смерш» отдали жизнь за Отечество.

«Смерш» навсегда останется в мировой истории как самая эффективная специальная служба.

Объединившись ради великой цели - спасения Родины от врага, - армия и военная контрразведка «Смерш» не только выполнили все возложенные на них задачи, но и поразили мир размахом и мощью войсковых и чекистских операций.

В этот знаменательный день от всей души поздравляем ветеранов-контрразведчиков и действующих сотрудников военной контрразведки с праздником - 75-летием Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР!

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