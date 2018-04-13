Кадры подрыва льда тонной тротила в Башкирии

В Башкирии сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил более 10 групповых подрывов на затороопасных участках реки Белая, израсходовав одну тонну тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого в среднем составила около полуметра.

«Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, где проживают более 11 тысячи человек», - сообщили в Минобороны.

В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области, где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда на участках протяженностью около четырех километров.

«В Центральном военном округе около пяти тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с природной стихией», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.