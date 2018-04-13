Танкисты Урала, Сибири и Поволжья приняли участие в танковом биатлоне в Челябинской области

Лучшие танковые экипажи Урала, Сибири и Поволжья сошлись на чебаркульском полигоне в Челябинской области. Там проходил окружной этап соревнований по танковому биатлону. В течение трех дней бойцы на Т-72б3 выполняли огневые задачи, преодолевая препятствия.

Точность попадания фиксировали с помощью видеокамер, датчиков на мишенях и беспилотников. Лучшим оказался взвод 90-й танковой дивизии. Он представит округ на всеармейских соревнованиях.