За минувшую неделю 24 самолета провели разведку у российских границ

За минувшую неделю 24 иностранных воздушных судна вели разведывательную деятельность у российских границ. Такие данные следуют из бюллетеня Минобороны РФ, опубликованном в газете «Красная звезда».

«24 летательных аппарата вели разведку вдоль границ России», - сказано в бюллетени.

В оборонном ведомстве отметили, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.