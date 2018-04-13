Российские и белорусские десантники отразили атаку условного «противника» на завершающем этапе совместных учений

Завершающий этап совместных учений ВДВ России и Белоруссии проходит недалеко от белорусско-польской границы.

По сценарию маневров, им нужно перебросить технику с полигона в часть, однако условные «диверсанты» устроили засаду, в результате чего военнослужащим пришлось отбиваться.

Колонну БТР остановить невозможно - бойцы оперативно отразили атаку и продолжили движение. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы расправиться с неприятелем.