Лучшие минометные расчеты ЮВО сразились за победу в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» в Ставропольском крае

Окружной этап отборочных соревнований конкурса «Мастер артиллерийского огня-2018» завершился на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Восемь лучших минометных расчетов, которые представляли общевойсковые объединения ЮВО из Крыма, Северной Осетии, Ставропольского края и Ростовской области, боролись за право участвовать в первенстве Вооруженных Сил.

Расчеты поражали одиночную небронированную цель на дальностях от 800 метров до 1,5 километров тремя минами из 120-мм. возимого миномета 2Б11 «Сани». Для ориентирования и связи минометчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Также военнослужащие состязались в стрельбе из гранатомета, штатного оружия, а также в вождении боевых машин на трассе с препятствиями, общая протяженность которой составила свыше трех километров.

По результатам соревнований победителем стала команда, которая представляла мотострелковое соединение ЮВО из Республики Северная Осетия-Алания.