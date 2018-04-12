Огонь, дым, я кричал: врач рассказал об обстреле боевиками российского госпиталя в Алеппо

Сирийские жители с благодарностью вспоминают российских военных медиков, которые спасали детей, женщин и стариков. Часто - рискуя собой. Так, во время операции по освобождению Алеппо от боевиков в декабре 2016 года российский мобильный госпиталь террористы обстреляли из минометов.

Террористы стреляли прицельно – прямо по палаткам с красным крестом. Внутри были две медсестры и детский доктор Вадим Арсентьев. Его ранение оказалось очень серьезным – осколки задели голову, грудь, раздробили ноги. Главного педиатра Минобороны спасли чудом.

Уже больше года прошло, а профессор Вадим Арсентьев вновь на больничной койке. Впереди очередная, 29 по счету операция. Навестить его пришли коллеги – те, кто был рядом в сирийской командировке. Педиатр Алексей Можейко тогда чудом уцелел – вышел из той самой палатки за минуту до обстрела.

«Страшный взрыв, меня отбросило, я потерял сознание потом очнулся. В все страшно дымит, начинался огонь, я кричал. Сбоку увидел в прорехе Вадима, забрался внутрь, схватил Вадима за руку и вытащил», - рассказал Можейко.

Под обстрел тогда могли попасть и сирийские дети, ведь госпиталь как раз готовили к их приему. Но автобус с ними задержался в дороге, мины упали только на российских медиков.

«Одна из первых мыслей была – хорошо, что дети не приехали, а потом я стал спрашивать про Галю и Надю, что с ними случилось? Мне сначала сказали, что они живы, а потом через несколько дней сказали, что они погибли», - рассказал Арсентьев.

Та командировка в Сирию была у медика второй. До этого профессор Арсентьев летал в Дамаск, чтобы найти детей, которым была срочно необходима медпомощь в России. Он организовал их отправку в Петербург, в военно-медицинскую академию, где детям с запущенными патологиями сделали операции.

«Борьба с терроризмом – это не только танки и самолеты. Лечить детей – это тоже борьба с терроризмом. Если люди простые будут видеть, что Россия им помогает – это тоже борьба с терроризмом», - рассказал Арсентьев.

Вадиму Арсентьеву удалось почти полностью оправиться от ран. После выздоровления он планирует вернуться на работу.