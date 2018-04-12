Специалисты ОЗХО проведут сбор данных по «инциденту» в сирийской Думе
Специалисты ОЗХО проведут сбор сведений о якобы имевшем место 7 апреля в Думе инциденте применения химического оружия.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallook
Специалисты ОЗХО соберут в Сирии сведения об инциденте 7 апреля в Думе, сообщает военно-дипломатический источник.
«Сегодня в столицу Ливана Бейрут прибыла первая группа экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», - говорится в сообщении.
Основная часть специалистов прибудет в Ливан в пятницу, после чего делегация направится в Дамаск.
В сообщении говорится, что также сотрудники ОЗХО проведут сбор проб грунта и других образцов для проведения исследований в сертифицированных лабораториях ОЗХО.