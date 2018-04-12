Специалисты ОЗХО проведут сбор данных по «инциденту» в сирийской Думе

Специалисты ОЗХО соберут в Сирии сведения об инциденте 7 апреля в Думе, сообщает военно-дипломатический источник.

«Сегодня в столицу Ливана Бейрут прибыла первая группа экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», - говорится в сообщении.

Основная часть специалистов прибудет в Ливан в пятницу, после чего делегация направится в Дамаск.

В сообщении говорится, что также сотрудники ОЗХО проведут сбор проб грунта и других образцов для проведения исследований в сертифицированных лабораториях ОЗХО.