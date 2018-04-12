Жители сирийской Думы опровергли информацию о химических атаках на город

Недавно Организация по запрещению химического оружия на своем сайте объявила, что направит специальную миссию в город Дума в Восточной Гуте для проверки сообщений о возможном применении химического оружия.

Планируется, что специалисты проведут комплекс исследований окружающей среды в Думе и опросят местных жителей.

Сегодня представители средств массовой информации пообщались с мирными жителями Думы, которые опровергли информацию о якобы химических атаках на свой город.

Они заверили, что с начала военных действий в Сирии с подобным не сталкивались. А все обстрелы, которым подвергался город, были без применения химических боеприпасов.

«По заявлениям мирового сообщества, здесь были проведены химические атаки. Так вот, я хочу сказать, что ничего подобного тут не происходило. Мы были здесь все это время. Что касается данного района, то никаких химических атак тут не было. Также хочу сказать, что не слышал ни о каких химических атаках и в других районах. И ни у одного человека нет признаков химического отравления», - сообщил житель Думы Ихсан Шагури.

По словам, начальника отдела Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Восточной Гуте Мухаммада Усама Абида, в пригороде Дамаска не обнаружено ни одной из разновидностей химического оружия, будь то «зарин» или «зоман», или что-нибудь еще.

«Использования химических боеприпасов не было. Стреляли минами, ракетами, но не химическими боеприпасами», - сказал житель Думы Хасан Мохаммад Ждумаа.

Его слова подтвердил и другой сириец Диамин Раббани, заявив, что обстрелы были, но обычными боеприпасами.

«Не было никакого химического оружия. Вообще ничего такого не было. Сирийская армия освободила нас», - обрадовалась жительница Думы по имени Насрин.

Ранее врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили журналистам информацию о поступлении в больницы Думы больных с признаками химического отравления.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия проведут сбор сведений о якобы имевшем место в Думе инциденте применения химического оружия 13 апреля.