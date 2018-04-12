Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Жители сирийской Думы опровергли информацию о химических атаках на город

Константин Федоров
16:30 12.04.2018
Мирное население Восточной Гуты заверило, что с начала военных действий в Сирии с химатаками не сталкивалось.

Недавно Организация по запрещению химического оружия на своем сайте объявила, что направит специальную миссию в город Дума в Восточной Гуте для проверки сообщений о возможном применении химического оружия.

Планируется, что специалисты проведут комплекс исследований окружающей среды в Думе и опросят местных жителей.

Сегодня представители средств массовой информации пообщались с мирными жителями Думы, которые опровергли информацию о якобы химических атаках на свой город.

Они заверили, что с начала военных действий в Сирии с подобным не сталкивались. А все обстрелы, которым подвергался город, были без применения химических боеприпасов.

«По заявлениям мирового сообщества, здесь были проведены химические атаки. Так вот, я хочу сказать, что ничего подобного тут не происходило. Мы были здесь все это время. Что касается данного района, то никаких химических атак тут не было. Также хочу сказать, что не слышал ни о каких химических атаках и в других районах. И ни у одного человека нет признаков химического отравления», - сообщил житель Думы Ихсан Шагури.

По словам, начальника отдела Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Восточной Гуте Мухаммада Усама Абида, в пригороде Дамаска не обнаружено ни одной из разновидностей химического оружия, будь то «зарин» или «зоман», или что-нибудь еще.

«Использования химических боеприпасов не было. Стреляли минами, ракетами, но не химическими боеприпасами», - сказал житель Думы Хасан Мохаммад Ждумаа.

Его слова подтвердил и другой сириец Диамин Раббани, заявив, что обстрелы были, но обычными боеприпасами.

«Не было никакого химического оружия. Вообще ничего такого не было. Сирийская армия освободила нас», - обрадовалась жительница Думы по имени Насрин.

Ранее врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили журналистам информацию о поступлении в больницы Думы больных с признаками химического отравления.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия проведут сбор сведений о якобы имевшем место в Думе инциденте применения химического оружия 13 апреля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые открыли способствующие ожирению бактерии
Дата12.04.2018, 14:36
Ученые открыли способствующие ожирению бактерии
Танки уничтожают «противника» в сложных условиях Крайнего Севера: видео
Дата12.04.2018, 13:17
Танки уничтожают «противника» в сложных условиях Крайнего Севера: видео
Знарок сложил полномочия главного тренера хоккейной сборной России
Дата12.04.2018, 15:59
Знарок сложил полномочия главного тренера хоккейной сборной России
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
Дата11.04.2018, 14:21
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
16:58 Армия
Специалисты ОЗХО проведут сбор данных по «инциденту» в сирийской Думе
16:30 Армия
Видео
Жители сирийской Думы опровергли информацию о химических атаках на город
15:25 В стране и мире
Макрон заявил о наличии у Франции доказательств применения химоружия в Сирии
13:56 В стране и мире
Видео
«Умные» ракеты в руках глупых политиков – советник министра обороны РФ о заявлениях Трампа
13:03 В стране и мире
Навели порядок в Ираке, и Сирии помогут – Захарова о действиях Британии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:25 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус с 40 детьми
14:11 В стране и мире
Видео
В ОЗХО сообщили о результатах своего расследования по «делу Скрипаля»
12:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео выхода авианосца Harry Truman из порта в Сирию
10:55 Армия
В Воронежской области разбился самолет Як-130
09:36 В стране и мире
Финляндия выдала второе разрешение по проекту газопровода «Северный поток – 2»
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.