Сирийцы прозвали его «Садык нур!»

«Тут телеграмма пришла - надо готовиться в командировку. Понимаю, у тебя ребенок малый. Но там нужны именно санинструкторы», - начальник медслужбы 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник медицинской службы Олег Харченко рассчитывал на понимание своего военного долга младшим сержантом, санинструктором Ильнуром Шакуровым. И не ошибся.

Найти призвание

- Когда мы собирались в сирийскую командировку, я не сомневался, брать или не брать Ильнура, - рассказывает подполковник Харченко. - Специалист хороший, грамотный. И как человек надежный. Когда даешь ему поручение, можешь быть уверенным - все будет выполнено безукоризненно. С такими подчиненными легко идти на любое задание.

А ведь когда-то о профессиональной военной службе Ильнур Шакуров и не задумывался. Говорит, что так сложилась судьба. А еще повлияли рассказы брата, фельдшера той же десантно-штурмовой бригады. Выслужив положенное по призыву, Ильнур решил попробовать себя в качестве военнослужащего по контракту. За какие-то пару лет прошел путь от санитара до санинструктора. Его задача - оказать первую медицинскую помощь, а это значит, сможет ли раненный боец остаться в строю, а в особенно тяжелых случаях - продержаться до прихода врачебной бригады.

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