В Севастополе планируют создать юнармейский центр - Барышев

В Севастополе планируется создать юнармейский центр. Этот вопрос обсуждался на встрече начальника Главного управления по работе с личным составом Минобороны на встрече с юнармейцами и руководством города.

«Конечно, в городе должен быть создан юнармейский центр. Настоящий, модный. Может быть это будет какой-то лофт или спортивный объект. Это должно быть место, куда юнармейцы должны с удовольствием идти, в котором они будут общаться, в котором будут созданы условия для занятия спорта, и, например, для занятия робототехникой, где можно будет играть в компьютерные игры патриотического направления», - рассказал Барышев.

Барышев выразил уверенность, что при поддержке губернатора Севастополя вопрос о создании центра будет решен.

Он также выступил с предложением для юнармейцев Севастополя разработать проект собственной формы. Предполагается, что итоги конкурса будут подведены к середине мая и результаты будут предложены главному штабу «Юнармии».