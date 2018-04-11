Юбилейная конференция «Российского союза ветеранов» прошла в Москве

В Москве состоялась юбилейная 10-я конференция «Российского союза ветеранов». На встречу, которая проходила в Центральном доме Российской армии съехались больше 300 региональных представителей ветеранских организаций от Калининграда до Владивостока.

Среди почетных гостей мероприятия были представители Минобороны, Госдумы, Совета Федерации и десятки зарубежных гостей. Одной из главных задач форума его участники назвали объединение всего ветеранского движения России.