Минобороны РФ вводит в сирийскую Думу военную полицию

С 12 апреля для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции, сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Виктор Познихир.

По его словам, сирийская Дума - последний населенный пункт в пригороде Дамаска, который покидают боевики.

«Уже в течение пяти суток на территории Восточной Гуты со стороны боевиков не фиксируется вооруженных провокаций. Никаких обстрелов и боестолкновений нет», - заявил Познихир.

Кроме того, с начала гуманитарной операции в Восточной Гуте террористам не удалось организовать ни одной так называемой «химической атаки» против мирного населения.

«7 апреля была предпринята, вероятно, последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте», - подчеркнул представитель Генштаба ВС РФ.

И добавил, что действующие в рядах террористов одиозные «Белые каски» в очередной раз сымитировали перед видеокамерами постановочную «химическую атаку» на мирных жителей города Думы.