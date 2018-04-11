На Северном флоте журналистам рассказали о весеннем призыве

В ходе текущей призывной кампании, которая уже стала шестой по счету для Северного флота, с момента включения в его состав военных комиссариатов, из Архангельской и Мурманской областей планируется призвать около двух тысяч граждан.

В муниципалитетах обоих регионов созданы 46 призывных комиссий. В военных комиссариатах подготовлены призывные и сборные пункты».

Отвечая на вопросы журналистов, капитан 1 ранга Владимир Кондратов пояснил, что все сборные пункты, находящиеся в зоне ответственности Северного флота, полностью обеспечены продовольствием и вещевым имуществом и отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям.

Питание военнослужащих на сборных пунктах будет организовано в штатных столовых, а на период следования к месту службы в составе воинских эшелонов призывникам будут выдавать индивидуальные рационы притания или кормить в вагонах-ресторанах.

В ходе весеннего призыва будет продолжена работа по отбору наиболее подготовленных граждан из числа выпускников вузов в научные роты, а из числа граждан, имеющих спортивные разряды в военно-прикладных видах спорта – в спортивные роты.

В ходе весеннего призыва на военную службу поступят 12 мурманских юнармейцев. В Арктику призывники будут направляться только в части, расположенные на острове Южный архипелага Новая Земля, как наиболее доступные для авиационного и морского транспорта.

Отправка первой партии призывников из Мурманска запланирована на 18 апреля.