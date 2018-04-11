За время действия гумпауз в Восточной Гуте ее покинули 165 тысяч человек
За время действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 165 123 человека, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Фото: Khalil Hamlo / dpa / globallookpress
У покидающих Восточную Гуту боевиков изъято 400 единиц оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, снайперских и штурмовых винтовок, пулеметов.
«Все это – результат договоренностей, достигнутых при участии Российского центра по примирению враждующих сторон», - отмечено в сообщении Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за истекшие сутки из города Дума выведено 3 916 боевиков с семьями, а всего с начала апреля город покинули почти 12 тысяч боевиков.
На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон.