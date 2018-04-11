Командующий войсками ЮВО оценит применение 58-й армией сирийского опыта

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл с рабочей поездкой в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

«Во время поездки командующий даст оценку офицерам управления объединения, а также подчиненных соединений и воинских частей, задействованным в двустороннем командно-штабном учении на местности», - пояснил он.

Кроме того, Александр Дворников проверит подготовку артиллеристов по результатам масштабного полевого выхода.

Умение оперативно принимать грамотные решения в системе разведывательно-огневых контуров, использовать различные способы разведки целей, в том числе с применением беспилотной авиации и поражение целей с первого выстрела - главные задачи подготовки артиллеристов в полевых условиях.

«Непременным условием проведения учения должно стать практическое применение всеми его участниками опыта боевого планирования и управления войсками, полученного в Сирии», - подчеркнули в пресс-службе.

Оценка уровня боевой подготовки личного состава соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии будет дана в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения.