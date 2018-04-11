Ночной дозор: летчики ВВО обнаружили и уничтожили колонны техники условного «противника» в Хабаровском крае

Первые в 2018 году тренировки по полетам с грузами на внешней подвеске стартовали с летчиками соединения армейской авиации Восточного военного округа, расположенного в Хабаровском крае.

Мероприятия направлены на подготовку к пожароопасному периоду. К ним привлекаются экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, а также крупнейших в мире серийно выпускаемых транспортных вертолетов Ми-26.

Летчики отрабатывают ряд задач, в частности - по взлету, посадке, полету в заданный район и аэронавигации.

Основное внимание уделяется выполнению нормативов по закреплению внешней подвески для перевозки грузов и самих грузов, которые имитируют водосливные устройства.

Кроме того, при выполнении полетов вертолетчики отрабатывают взлет с грузом, полет в заданный район и зависание в воздухе. Уточняется, что в учебных целях используются специальные грузы массой от 1,5 до 3 тонн.

По завершению тренировок с летчиками пройдет летно-тактическое учение по тушению условного лесного пожара, в котором будут применены водосливные устройства. Также, специальных водоемах будет произведен забор воды.

В ночное время экипажи отработали задачи по обнаружению и уничтожению колонны техники условного противника, который осуществлял передислокацию. Летчики провели визуальную разведку местности в предполагаемом квадрате. После обнаружения колонны техники условного противника, экипажи выполнили практические стрельбы и бомбометание с применением неуправляемых ракет и авиационных бомб.