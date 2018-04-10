Расчеты минометов «Сани» ведут огонь по «врагу»: кадры учений

В Карачаево-Черкесии прошли учения минометных подразделений, в ходе которых они отработали нанесение ударов по позициям условного противника. Расчеты минометов «Сани» получили координаты и нанесли по ней удар.

Для точного выстрела наводчику необходимо учитывать в том числе атмосферное давление и влажность воздуха.

В ходе учений все поставленные задачи были выполнены, а мишени уничтожены.