В Карачаево-Черкесии начались масштабные учения минометчиков ЮВО.

В горах доносится эхо взрывов. Условный противник находится вне зоны видимости - за лесом и горными хребтами. Расчеты минометов «Сани» получают координаты цели и наносят по ней удар 120-миллиметровыми снарядами.

Мишени имитируют легкую бронетехнику, защищенные огневые точки и живую силу противника. Для точного выстрела минометчикам необходимо учитывать каждую деталь, включая атмосферное давление и влажность воздуха. Цели находятся на расстоянии до 7 километров. При этом уничтожить их нужно с минимальным расходом боеприпасов.