Более 100 подразделений общевойсковой армии ЮВО борются за право именоваться «ударными»

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) соревнуются за присвоение им почетного наименования «ударное».

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, в ходе контрольных занятий на полигонах в Абхазии, в Адыгее, в Ставропольском крае и на Кубани до конца месяца личный состав будет совершенствовать навыки в боевой стрельбе из различного штатного вооружения реактивных систем залпового огня «Ураган», танков Т-72Б3 и современных бронетранспортеров БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

В конце апреля более 100 подразделений объединения с наивысшими показателями по всем элементам военной службы для получения наименования «ударное» будут проверены офицерами специальной комиссии Минобороны России.

Военнослужащие подразделений-финалистов пройдут испытания комиссии по основным предметам боевой подготовки, сдадут зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин.

Всего за право называться ударными соревнуются свыше 5 тыс. военнослужащих из состава рот и батальонов различных родов войск объединения.