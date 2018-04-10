Зенитчики провели учебные пуски ракет на полигоне в Бурятии

Расчеты новейших зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» воинской части ПВО Восточного военного округа из Приморского края провели учения на спецполигоне Телемба в Республике Бурятия. С-400 провели пуски ракет и уничтожили скоростные мишени «Фаворит» и «Кабан».

Помимо этого, военнослужащие ЗРС С-300 воинских частей ПВО округа, дислоцированных в Забайкалье, выполнили боевые пуски ракет, также поразив мишени, имитирующие летательные аппараты условного противника. Расчеты ЗРПК «Панцирь» уничтожили ракетами малогабаритные быстролетящие цели.

В ходе практического этапа боевой стрельбы было выполнено около 20 ракетных пусков. Для получения допуска к боевой стрельбе, с подразделением ПВО были проведены тренировки по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей.

Всего к учениям с боевой стрельбой было привлечено около 2000 военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа.