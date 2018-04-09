Российские специалисты обследовали место, где якобы была совершена химатака в Сирии

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование районов города Дума, где по сообщениям активистов «Белых касок», якобы было применено химическое оружие. Результаты проверки полностью опровергли сообщения о применении химического оружия в городе и показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Обследование проводила группа, в которой были специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ. Все это еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума, как заявили «белые каски», не применялось.

«Уже все поняли, что «белые каски» - это группа людей, которая профессионально занимаются подделкой и фальсификацией различных новостей. Вызывает удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью этих бесстыдных пособников террористов и боевиков», - говорится в сообщении Центра.

В Центре добавили, что все обвинения «белых касок», а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие.