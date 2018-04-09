Маргеловский маршрут: документальный фильм об уникальном лыжном походе бойцов ВДВ

Всего на пути лыжников было 158 населенных пунктов, а общая протяженность маршрутов составила 7678 километров. Такой сверхдальний переход воздушно-десантные войска совершили впервые в истории.

Для участия в сверхдальнем лыжном переходе отобрали 300 десантников из десяти подразделений ВДВ. Как контрактников, так и военнослужащих срочной службы. У каждой команды были разные протяженность маршрута и погодные условия.

Самый сложный маршрут был у бойцов 7-й десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска, которые проделали путь длиной в 1300 километров.

В далеком 1931 году Маргелов, будучи старшиной роты курсантов, совершил лыжный переход из Минска в Москву. Вот что вспоминал об этом генерал-лейтенант Иван Лисов.

«Тогда у нас не было спортивных лыж, хорошего крепления, одежды и обуви, хоть приблизительно похожих на нынешнее снаряжение спортсменов. Шли мы на армейских лыжах-досках, с плохим креплением, в сапогах и "буденовках" на голове"», - рассказал Лисов.

Города, лежащие на пути десантников – это не только, и не столько пункты для отдыха. В каждом из них запланирована своя программа, и у лыжников, прошедших этап, еще должны остаться силы на показательные выступления.

Беспрецедентный лыжный переход ознаменовал присвоение Рязанскому училищу ВДВ звания Гвардейского. Таким статусом до этого обладали только боевые части, а флаг учебного заведения впервые украсила гвардейская лента.